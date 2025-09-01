سيول توسّع صندوق التعاون بين الكوريتين وميزانية الدبلوماسية مع واشنطن وبكين

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية توسيع صندوق التعاون بين الكوريتين، وميزانية الدبلوماسية مع الولايات المتحدة والصين للعام القادم، تماشيا مع سياسة تهدف إلى استعادة العلاقات مع بيونغ يانغ، والنهج الدبلوماسي البراغماتي لإدارة الرئيس "لي جيه ميونغ".وفي خطة ميزانية الحكومة لعام 2026، تم تخصيص أكثر من تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 889.7 مليون دولار أمريكي، لوزارة التوحيد، بما في ذلك صندوق التعاون بين الكوريتين، بزيادة نسبتها 20.2% مقارنة بالعام الماضي.وقد أُلغيت بالكامل أموالٌ إجمالية قدرها ثلاثة مليارات وون خُصصت هذا العام لدعم الجماعات المدنية التي تُعزز الوعي بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ضمن حملة الضغط التي شنتها إدارة الرئيس السابق "يون صوك يول" ضد بيونغ يانغ.وانخفضت ميزانية وزارة الخارجية، بما في ذلك صندوق التبادل الدولي، بمقدار 676 مليار وون لتصل إلى 3.6 تريليون وون، مما يعكس انخفاضا بنسبة 22% في صندوق مساعدات التنمية الرسمية.وسوف يتم إنفاق مبلغ إضافي قدره 2.4 مليار وون على تطوير التحالف بين سيول وواشنطن ليصبح تحالفا استراتيجيا شاملا، وتخصيص مبلغ 600 مليون وون لتعزيز الدعم للشركات الكورية الجنوبية العاملة في الصين.