كوريا الجنوبية تحتل المرتبة 41 في مؤشر السلام العالمي لعام 2025

Photo : YONHAP News

تم تصنيف كوريا الجنوبية في المرتبة 41 بين أكثر دول العالم سلما، بينما لا تزال كوريا الشمالية في قاع القائمة، وفقا لمؤشر السلام العالمي لعام 2025.ويُقيّم هذا المؤشر، الذي يعدّه معهد الاقتصاد والسلام، وهو مركز أبحاث أسترالي، ونشرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أول من أمس السبت، 163 دولة بناء على مستويات السلام.وقد سجلت كوريا الجنوبية 1.736 نقطة، متقدمة مرتبتين عن العام السابق.وتشير النتيجة المنخفضة إلى مستوى أعلى من السلام.وقد احتفظت أيسلندا بمركزها الأول برصيد 1.282 نقطة، مواصلة سلسلة تقدمها منذ عام 2008، وتلتها أيرلندا ونيوزيلندا وأستراليا وسويسرا. أما كوريا الشمالية، فقد احتلت المرتبة 149، دون تغيير عن العام الماضي، مما يجعلها ثاني أقل دولة سلما في آسيا، متقدمة فقط على ميانمار.ويُقيّم مؤشر السلام العالمي مستوى السلم باستخدام 23 مؤشرا في ثلاثة مجالات، هي: الصراعات المحلية والدولية، والسلامة والأمن الاجتماعي، والعسكرة.