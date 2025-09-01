الخسائر المالية الكورية الناجمة عن عمليات التصيد الاحتيالي تصل إلى مستوى قياسي

Photo : KBS News

تضاعفت الخسائر المالية في كوريا الجنوبية الناجمة عن عمليات التصيد الاحتيالي تقريبا على أساس سنوي، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.وقال تقرير صادر عن الإدارة الوطنية للتحقيقات التابعة لوكالة الشرطة الكورية أمس الأحد، أن إجمالي الأضرار المالية الناجمة عن جرائم التصيد الاحتيالي حقق رقما قياسيا بلغ 799.2 مليار وون في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 95% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وتُظهر بيانات الشرطة الإبلاغ عن 16 ألفا و561 حالة تصيد صوتي ورسائل نصية قصيرة في الفترة بين يناير ويوليو، بزيادة نسبتها 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.واستجابة لذلك، ستطلق السلطات الكورية حملة وطنية لمدة خمسة أشهر لمكافحة عمليات التصيد الاحتيالي بدءا من اليوم الاثنين، ضمن مبادرة حكومية أوسع نطاقا لمكافحة هذا التهديد المتزايد.وحث المسؤولون الجمهور على الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة، مشيرين إلى أن المكافأة المخصصة للمبلغين عن المخالفات قد زادت بشكل كبير إلى ما يصل إلى 500 مليون وون.