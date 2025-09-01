الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

انتعاش نمو قروض الأسر الكورية في أغسطس رغم تشديد لوائح الإقراض

Write: 2025-09-01 10:12:31

انتعاش نمو قروض الأسر الكورية في أغسطس رغم تشديد لوائح الإقراض

Photo : YONHAP News

بلغ حجم الأموال التي اقترضتها الأسر الكورية من البنوك المحلية أكثر من 4 تريليونات وون في شهر أغسطس الماضي، مُنتعشة بعد تباطؤ مؤقت في يوليو.
ووفقا للقطاع المالي أمس الأحد، ارتفع إجمالي قروض الأسر من جميع المؤسسات المالية بمقدار أربعة تريليونات وون حتى يوم 28 أغسطس، مُقارنة بشهر يوليو.
ويُمثل هذا ارتفاعا حادا عن نمو يوليو الذي بلغ 2.2 تريليون وون، وهو أقل ارتفاع شهري منذ مارس.
وبينما انخفض الإقراض العقاري في البنوك للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، ارتفعت أنواع أخرى من الاقتراض، مثل القروض الشخصية، بشكل ملحوظ، مدفوعة بالطلب الموسمي المرتبط بالعطلات الصيفية والانتقالات السكنية.
وتُصرّ الحكومة على أن الطلب على قروض الأسر قد تراجع منذ 27 يونيو، عندما فرضت الجهات التنظيمية المالية حدا أقصى قدره 600 مليون وون على القروض بضمان المنازل لشراء العقارات في منطقة العاصمة، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الاتجاه النزولي قد استقر.




قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;