انتعاش نمو قروض الأسر الكورية في أغسطس رغم تشديد لوائح الإقراض

بلغ حجم الأموال التي اقترضتها الأسر الكورية من البنوك المحلية أكثر من 4 تريليونات وون في شهر أغسطس الماضي، مُنتعشة بعد تباطؤ مؤقت في يوليو.ووفقا للقطاع المالي أمس الأحد، ارتفع إجمالي قروض الأسر من جميع المؤسسات المالية بمقدار أربعة تريليونات وون حتى يوم 28 أغسطس، مُقارنة بشهر يوليو.ويُمثل هذا ارتفاعا حادا عن نمو يوليو الذي بلغ 2.2 تريليون وون، وهو أقل ارتفاع شهري منذ مارس.وبينما انخفض الإقراض العقاري في البنوك للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، ارتفعت أنواع أخرى من الاقتراض، مثل القروض الشخصية، بشكل ملحوظ، مدفوعة بالطلب الموسمي المرتبط بالعطلات الصيفية والانتقالات السكنية.وتُصرّ الحكومة على أن الطلب على قروض الأسر قد تراجع منذ 27 يونيو، عندما فرضت الجهات التنظيمية المالية حدا أقصى قدره 600 مليون وون على القروض بضمان المنازل لشراء العقارات في منطقة العاصمة، لكن المسؤولين أشاروا إلى أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الاتجاه النزولي قد استقر.