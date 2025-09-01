زعيم كوريا الشمالية يغادر إلى الصين اليوم الاثنين

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يغادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى بكين اليوم الاثنين لحضور العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.ومن المرجح أن يستخدم كيم قطاره الخاص عند سفره إلى بكين لحضور العرض العسكري الضخم المقرر إقامته في ميدان "تيانانمن" بعد غد الأربعاء.وخلال زيارته الأخيرة للصين عام 2019، سافر كيم أيضا بالقطار عبر "دان دونغ"، وهي مدينة صينية على الحدود مع كوريا الشمالية، للوصول إلى بكين.ومن المرجح أن يسافر كيم بالقطار مرة أخرى نظرا لأنه لم يستخدم طائرته الخاصة، "شام ميه 1"، في رحلات طويلة المدى في السنوات الأخيرة، وبسبب تشديد الإجراءات الأمنية حول "دان دونغ".وتستغرق الرحلة من بيونغ يانغ إلى بكين عادة ما بين 20 و24 ساعة، ومن المقرر أن يحضر كيم العرض يوم الأربعاء، وأن يغادر بيونغ يانغ اليوم ويمر عبر "دان دونغ" في وقت متأخر من الليل.