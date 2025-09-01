البرلمان يبدأ دورته العادية التي تستمر 100 يوم

Photo : KBS News

سيفتتح البرلمان الكوري دورته العادية اليوم الاثنين بحفل في الساعة الثانية ظهرا.وسوف تناقش هذه الدورة، التي تستمر 100 يوم، خطة ميزانية الحكومة للعام القادم، وتدقيق حسابات الهيئات الحكومية، مع توقع مواجهة شرسة بين الأحزاب السياسية حول سلسلة من مشروعات القوانين التي يقودها الحزب الديمقراطي الحاكم.وسوف يلقي كل من زعيمي التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، كلمة أمام البرلمان يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين كممثلين عن المجموعات البرلمانية التفاوضية.وسوف تبدأ جلسة الاستجواب التي تستمر أربعة أيام في 15 سبتمبر، حيث يستجوب النوابُ الوزراءَ حول شؤون السياسة والدبلوماسية والتوحيد والأمن والمجتمع والتعليم والاقتصاد.ومن المتوقع أن يتم إقرار تعديل على قانون تنظيم الحكومة، الذي يفصل بين صلاحيات النيابة العامة في التحقيق وتوجيه الاتهام، في جلسة عامة في 25 سبتمبر، بقيادة الحزب الحاكم. كما سيسعى الحزب الديمقراطي إلى إقرار أكثر من 200 مشروع قانون، إلى جانب تشريعات تتعلق بالإعلام وإصلاح القضاء.