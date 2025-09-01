الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

كوريا الجنوبية تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر

Write: 2025-09-01 10:14:45

Photo : YONHAP News

ستتولى كوريا الجنوبية، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، رئاسة المجلس لشهر سبتمبر الجاري.
ووفقا لمقر الأمم المتحدة أمس الأحد، ستبدأ كوريا الجنوبية رئاستها رسميا صباح الغد الثلاثاء، وسوف تترأس مشاورات غير رسمية لاعتماد جدول أعمال مجلس الأمن لشهر سبتمبر.
ويتألف مجلس الأمن، الهيئة الأساسية للأمم المتحدة المسؤولة عن صون السلم والأمن الدولييْن، من 15 دولة عضوا، ويتولى كل عضو رئاسة المجلس لمدة شهر، بالتناوب حسب الترتيب الأبجدي بناء على أسماء الدول.
وتشغل كوريا الجنوبية حاليا منصب عضو منتخب في مجلس الأمن الدولي للفترة 2024 2025، وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتولى فيها الرئاسة منذ يونيو 2024.








