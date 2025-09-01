الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

زعيم كوريا الشمالية يتفقد خطا جديدا لإنتاج الصواريخ قبل زيارته إلى الصين

Write: 2025-09-01 10:15:28

زعيم كوريا الشمالية يتفقد خطا جديدا لإنتاج الصواريخ قبل زيارته إلى الصين

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تفقد خطا جديدا لإنتاج الصواريخ وعملية أتمتة تصنيع الصواريخ.
وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن كيم زار منشأة ذخيرة رئيسية أمس لتقييم قدرة كوريا الشمالية على إنتاج الصواريخ.
ودون الكشف عن الموقع، قالت الوكالة إن كيم أشاد بحزب العمال لنجاحه في تنفيذ خطة هذا العام لتوسيع قدرة البلاد على إنتاج الصواريخ وتلبية الاحتياجات طويلة الأجل لقواتها الصاروخية.
كما قال كيم إن عملية الإنتاج الحديثة ستعزز بسرعة من قدرة كوريا الشمالية على إنتاج الصواريخ والجاهزية القتالية لوحدات الصواريخ الرئيسية.
وتأتي زيارة كيم لخط إنتاج الصواريخ قبل رحلته المقررة إلى بكين لحضور عرض عسكري واسع النطاق بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.
