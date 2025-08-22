كوريا الجنوبية توقف بث إذاعة صوت الحرية الموجهة لكوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية تعليق بث إذاعة دعائية موجهة لكوريا الشمالية.وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع في سيول اليوم الاثنين إنها أوقفت بث إذاعة "صوت الحرية" في إطار الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين.وتبين أن الجيش الكوري الجنوبي قد أوقف بث برامج الإذاعة في وقت مبكر من صباح اليوم.وكان قد تم استئناف بث إذاعة "صوت الحرية" في شهر مايو من عام 2010 بعد أن شنت كوريا الشمالية هجوما على السفينة "تشون آن" العسكرية الكورية الجنوبية.وقد سبق وأن قام الجيش الكوري الجنوبي بتعليق البث الدعائي عبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع كوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي بأوامر من الرئيس "لي جيه ميونغ"، وإزالة تلك المكبرات لاحقا.كما تبين أن وكالة المخابرات الوطنية قد أوقفت بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية الموجهة لكوريا الشمالية في شهر أغسطس الماضي.