1.3 % زيادة في صادرات كوريا الجنوبية في أغسطس

زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في شهر أغسطس الماضي رغم حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية.ووفقفا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية، بلغت قيمة الشحنات الكورية الخارجية 58.4 مليار دولار في أغسطس، بزيادة نسبتها 1.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية من أشباه الموصلات شهدت زيادة بنسبة 27.1% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسيا بلغ 15.1 مليار دولار في أغسطس.كما ارتفعت قيمة الصادرات الكورية من السيارات بنسبة 8.6% لتصل إلى 5.5 مليار دولار في أغسطس، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله في أشهر أغسطس، رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية.وتراجع إجمالي قيمة الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة بنسبة 12% في أغسطس نتيجة للرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن، فيما انخفضت الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 2.9%.أما قيمة الواردات الكورية فقد تراجعت بنسبة 4% في أغسطس لتبلغ 51.8 مليار دولار، مما أسفر عن فائض تجاري مقداره 6.51 مليار دولار.