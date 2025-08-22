سام سونغ تقفز إلى المركز الثالث في سوق الهواتف الذكية اليابانية

Photo : YONHAP News

وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كاونتر بوينت ريسيرش" المتخصصة في أبحاث السوق اليوم الاثنين، ارتفعت حصة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات في سوق الهواتف الذكية اليابانية خلال الربع الثاني من هذا العام إلى 10%.وبهذا احتلت "سام سونغ" المركز الثالث من حيث الحصة في السوق اليابانية بعد كل من "آبل" و"غوغل".وكانت "سام سونغ" في المركز الخامس في الربع الثاني من العام الماضي بحصة بلغت 7%، لكنها صعدت إلى المركز الثالث متغلبة على شركتيْ "شارب" اليابانية و"شاومي" الصينية.وأشار التقرير إلى أن شحنات هواتف "سام سونغ" الذكية حققت ارتفاعا بنسبة 60% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وخلال الفترة نفسها، تراجعت حصة شركة "شارب" اليابانية من 10% إلى 6%، فيما انخفضت حصة شركة "شاومي" الصينية من 8% إلى 5%.أما "آيفون" من "آبل" فقد ارتفعت حصتها السوقية من 40% إلى 49%، مع زيادة حجم الشحنات بنسبة 38%.