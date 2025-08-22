إطلاق مركز لدعم تعليم اللغة الكورية في الخارج

Photo : YONHAP News

أطلقت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين مركزا يقع مقره في سيول من أجل دعم تعليم اللغة الكورية في الخارج.وسوف يقوم هذا المركز بتحليل أنظمة التعليم في مختلف الدول، والطلبات على تعليم اللغة الكورية في المستويين الابتدائي والمتوسط، لضمان توفير تعليم اللغة الكورية بشكل منظم في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الخارج.وبموجب نتائج التحليلات، سيعمل المركز على وضع استراتيجيات تهدف إلى نشر اللغة الكورية بما يتناسب مع كل دولة ومنطقة.كما سيقوم المركز برفع قدرات مدرسي اللغة الكورية في الخارج لضمان أن يصبح تعليم اللغة الكورية قادرا على الاعتماد على نفسه في المجتمعات المحلية على المديين المتوسط والبعيد.ومنذ دعمها لإنشاء فصول للغة الكورية في المدارس الأمريكية في عام 1999، بذلت وزارة التعليم الكورية جهودا لإدخال اللغة الكورية كمادة دراسية منتظمة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية على مستوى العالم.ونتيجة لتلك الجهود، تضاعف نطاق تعليم اللغة الكورية في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في الخارج خلال العقد الماضي، حيث بلغ عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة الكورية في العام الماضي حوالي 220 ألف طالب في 2526 مدرسة في 46 دولة حول العالم.