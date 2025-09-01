الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

معدلات تأييد الرئيس لي جيه ميونغ ترتفع إلى 53.6%

Write: 2025-09-01 14:27:57

معدلات تأييد الرئيس لي جيه ميونغ ترتفع إلى 53.6%

Photo : YONHAP News

ارتفعت معدلات تأييد الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" للأسبوع الثاني على التوالي عقب جولته في اليابان والولايات المتحدة.
ووفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الماضي على2537 من المواطنين الكوريين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "لي" 53.6%، بارتفاع قدره 2.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وبلغت معدلات المعارضة 42.3%، بانخفاض 2.6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
وفي استطلاع آخر للرأي، زادت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بشكل طفيف بنسبة 0.9%، لتصل إلى 46.7%، فيما ارتفعت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي بنسبة 0.6%، لتبلغ 36.1%.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 1.9%.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;