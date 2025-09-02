مدينة كانغ ننغ تعلن عن تدابير جديدة لمواجهة الجفاف

Photo : YONHAP News

أعلنت حكومة مدينة كانغ ننغ، بمقاطعة كانغ وان، عن تدابير إضافية بعد أن أدى الجفاف الشديد الذي ضرب المدينة الساحلية الشرقية إلى إعلان الرئيس لي جيه ميونغ حالة الكوارث الوطنية.وصرح مسؤولو المدينة بأن احتياطيات خزان أوبونغ، المصدر الرئيسي للمياه في المدينة، قد انخفضت إلى 14.5% صباح أمس الاثنين، وأنه سيتم تشديد القيود على استخدام المياه المنزلية من 50% إلى 75%، وإن كان ذلك بموافقة طوعية.كما تم تعليق إعادة تأهيل إمدادات المياه الزراعية المخطط لها، في حين نُصحت المطاعم ومرافق الإقامة في المدينة بتقليص عملياتها وساعات عملها.وقالت حكومة المدينة إنه في حالة انخفاض منسوب المياه في خزان أوبونغ إلى أقل من 10%، فإنها ستنظر في تطبيق خطط لإمدادات المياه في أوقات محددة أو أيام متناوبة، وتوفير المياه المعبأة لسكان المدينة.