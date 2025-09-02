الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

توقعات بخسوف كلي للقمر يوم 8 سبتمبر

Photo : YONHAP News

من المتوقع حدوث خسوف كلي للقمر، بحيث يُغطى القمر بالكامل بظل الأرض، خلال الأسبوع القادم.
ووفقا للمعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء، أمس الاثنين، من المتوقع أن يبدأ خسوف جزئي للقمر في الساعة 1:26 صباحا يوم 8 سبتمبر، ويليه خسوف كلي يبدأ في الساعة 2:30 صباحا. ومن المتوقع أن يبلغ الخسوف الكلي ذروته في الساعة 3:11 صباحا، وينتهي في الساعة 3:53 صباحا، بينما سينتهي الخسوف بالكامل في الساعة 5:56 صباحا.
ومن المرجح أن تكون هذه الظاهرة مرئية في كل من آسيا وأستراليا والمحيط الهندي وأفريقيا وأوربا.
وكان آخر خسوف للقمر يُمكن رصده من كوريا الجنوبية قد حدث في 8 نوفمبر 2022، ومن المتوقع أن يحدث الخسوف التالي في 3 مارس 2026.

