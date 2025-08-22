الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

وزارة العمل والشرطة تُداهمان شركة كوريل على خلفية حادث القطار المميت

Write: 2025-09-02 09:44:30Update: 2025-09-02 09:47:47

وزارة العمل والشرطة تُداهمان شركة كوريل على خلفية حادث القطار المميت

Photo : YONHAP News

داهمت وزارة العمل والشرطة الإقليمية شركة السكك الحديدية الكورية، كوريل، المملوكة للدولة، في أثناء التحقيقات في حادث قطار في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، والذي أسفر عن مقتل عاملين وإصابة خمسة آخرين.
وأرسل مكتب ديغو الإقليمي التابع لوزارة العمل وشرطة مقاطعة كيونغ بوك أمس الاثنين 65 موظفا، من بينهم مفتشو عمل وضباط شرطة، لإجراء تفتيش في مقر شركة السكك الحديدية الكورية وفرعها في ديغو ومكاتب المقاولين من الباطن، حيث صادرت السلطات وثائق وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة.
وأعلنت وزارة العمل أنها، بناء على الأدلة التي جُمعت خلال المداهمات، تُخطط لإجراء تحقيق شامل في سبب الحادث وتحديد أي انتهاكات لقانون السلامة والصحة الصناعية وقانون معاقبة الحوادث الخطيرة.
يذكر أنه في 19 أغسطس، لقي عاملان متعاقدان من الباطن حتفهما وأصيب خمسة آخرون عندما صدمهم قطار ركاب في أثناء قيامهم بفحص السلامة في منطقة "تشونغ دو" في جنوب شرق كوريا.


قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;