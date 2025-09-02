الحكومة الكورية تستبدل كبار ضباط الجيش

Photo : YONHAP News

أجرت إدارة الرئيس لي جيه ميونغ أول تعديل وزاري لكبار قادة الجيش، أمس الاثنين، حيث تم تعيين الفريق "جين يونغ سونغ" رئيس القيادة الاستراتيجية للقوات الجوية، رئيسا لهيئة الأركان المشتركة، وهي المرة الأولى منذ خمس سنوات التي يُختار فيها أحد أفراد القوات الجوية لقيادة هيئة الأركان المشتركة.كما عُيّن الفريق "كيم كيو ها" رئيس القيادة الاستراتيجية للصواريخ، رئيسا لأركان الجيش، بينما سيقود العمليات البحرية نائب الأدميرال البحري "كانغ دونغ كيل" رئيس مديرية الدعم العسكري في هيئة الأركان المشتركة.وسوف يتولى الفريق "سون سوغ راغ" قائد القوات الجوية، الذي يشرف على التعليم والتدريب للقوات المسلحة، منصب رئيس أركان القوات الجوية. وقد شُغلت جميع المناصب السبعة ذات الأربع نجوم بعد الترقية إلى رتبة جنرال أو أدميرال.وبينما يتعين على "جين" اجتياز جلسة استماع برلمانية لتأكيد، تعيينه، فسوف يتم تعيين الستة الآخرين رسميا من قبل الرئيس لي بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، باعتبارهم مرشحين لرئاسة هيئة الأركان المشتركة.