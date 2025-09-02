تراجع مؤشر البورصة الكورية بسبب تزايد المخاوف بشأن الرقائق والذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية على انخفاض حاد أمس الاثنين، حيث تخلى المستثمرون عن أسهم التكنولوجيا وسط تزايد الشكوك في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، كما تراجعت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي.وانخفض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب القياسي، كوسبي، بمقدار 43.08 نقطة، أي 1.35%، ليغلق عند 3142.93 نقطة.كما انخفض مؤشر كوسداك، الذي يقيس أداء قطاع التكنولوجيا، بمقدار 11.91 نقطة، أي 1.49%، ليغلق عند 785 نقطة.وتراجع سهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 3.01% ليصل إلى 67,600 وون، وتراجع سهم إس كيه هاينكس بـ4.83% ليصل إلى 256,000 وون، متأثرا أكثر باللوائح الأمريكية الجديدة التي ستتطلب تراخيص لشحن معدات معينة إلى مصانعها في الصين.كما تراجعت أسهم رئيسية أخرى، حيث انخفضت قيمة سهم شركة كاكاو بنسبة 2.08% بعد أن طالب الادعاء العام بسجن مؤسسها 15 عاما بتهمة التلاعب بالأسهم في إطار صفقة الاستحواذ على شركة إس إم إنترتينمنت.وتراجعت أسهم شركتي كي بي فاينانشال بنسبة 1.02%، وشين هان فاينانشال بـ1.99%.