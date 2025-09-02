تقرير يحذر من أن السياسة التجارية الأمريكية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي الكوري

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الاثنين أن معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية سوف يتعرض لضربة قوية في هذا العام وفي العام القادم، سواء بسبب التأثير المباشر للرسوم الجمركية الأمريكية أو بسبب حالة عدم اليقين العامة بشأن السياسات التجارية التي تنفذها إدارة دونالد ترامب.وأشار البنك المركزي إلى أن تزايد حالة عدم اليقين في الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري الجنوبي، بغض النظر عن توسيع الرسوم الجمركية الأمريكية.وأظهر تحليل البنك المركزي الكوري أنه في حالة فشل سيول وواشنطن في التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، لكانت توقعات النمو قد خُفِّضت بمقدار 0.17 نقطة مئوية لعام 2025، وبمقدار 0.27 نقطة مئوية لعام 2026.وأوضح التقرير أن التعديلات التنازلية خُفِّضت إلى 0.13 نقطة مئوية و0.16 نقطة مئوية بعد توصل الجانبين إلى اتفاق قبل قمة الرئيس لي جيه ميونغ مع ترامب.وفي التقرير، دعا البنك المركزي الكوري الحكومة إلى مواصلة مفاوضاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة بشأن تفاصيل اتفاقية التعريفات الجمركية بينهما.