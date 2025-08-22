وزير العمل الكوري يتعهد بتخفيض وفيات العمل إلى متوسط منظمة التعاون الاقتصادي

Photo : YONHAP News

صرح وزير العمل الكوري "كيم يونغ هون" أمس الاثنين بأنه سيركز على تخفيض معدل وفيات العمل في كوريا الجنوبية من 0.39 حالة وفاة لكل عشرة آلاف عامل، إلى متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 0.29 حالة وفاة بحلول عام 2030.وفي أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، قال كيم إن الحكومة ستعقد اجتماعا وزاريا جديدا بشأن سلامة العمل، وسوف تركز على المشاكل الهيكلية في قطاعات مثل نظام التعاقد من الباطن غير القانوني في قطاع البناء.وأكد أن التدابير الخاصة ستركز على العمال الأكبر سنا، والعمال المهاجرين، وعمال التوصيل، الذين يتأثرون بشكل غير متناسب بالحوادث الصناعية الخطيرة.كما أشار كيم إلى أنه ابتداء من الأول من أكتوبر، سيُعاقب المفتشون على الفور أي مخالفات تتعلق بالسلامة دون إصدار أوامر تصحيحية مسبقة، بينما سيتمكن المواطنون من الإبلاغ عن مخاطر مكان العمل عبر خط ساخن جديد مع مكافآت تُقدم بدءا من العام القادم.وتعهد باستخدام تعديل قانون العمل الذي أُقر مؤخرا والمعروف باسم "قانون المظروف الأصفر" لتعزيز التعاون بين العمال والإدارة، وأعلن عن خطط لمحاكاة مجالس التفاوض المشتركة في أماكن العمل الرئيسية.وأضاف كيم أن تمديد سن التقاعد سيكون قضية رئيسية في الحوار الاجتماعي القادم، وأن الاختصار الرسمي للوزارة سيتغير الآن من "وزارة التوظيف" إلى "وزارة العمل" ليعكس تركيزها الأوسع على جميع العمال.