كوريا الجنوبية تُسجل أعلى درجات حرارة صيفية على الإطلاق

شهدت كوريا الجنوبية أعلى درجات حرارة صيفية لها منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1973، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة الوطنية من يونيو إلى أغسطس 25.7 درجة مئوية.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أمس الاثنين أن هذا الرقم قد تجاوز الرقم المسجل في العام الماضي والبالغ 25.6 درجة مئوية، مسجلا بذلك ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة للعام الثاني على التوالي.وبلغ متوسط درجات الحرارة العظمى اليومية 30.7 درجة، وهو أعلى مستوى مسجل، بينما بلغ متوسط درجات الحرارة الصغرى ليلا 21.5 درجة، ليحتل المرتبة الثانية بعد عام 2024.أما الليالي الاستوائية، التي تتميز بدرجات حرارة أعلى من 25 درجة، فقد سجلت المرتبة الرابعة بعد أعوام 2024 و2018 و1994.وبلغ إجمالي هطول الأمطار على مستوى البلاد 619.5 ملليمتر، أي ما يعادل 85% فقط من المعدل الطبيعي، حيث سجلت منطقة كانغ وان الشرقية التي ضربها الجفاف 232.5 ملليمتر فقط، وهو أقل معدل هطول أمطار صيفي هناك منذ بدء التسجيلات.وأرجع التقرير هذه الظروف القاسية إلى التأثيرات المتداخلة لنظامي الضغط العالي في شمال المحيط الهادئ والتبت، مما أبقى شبه الجزيرة الكورية تحت حرارة مستمرة.