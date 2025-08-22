زعيم كوريا الشمالية يعبر الحدود إلى الصين بالقطار

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" قد عبر الحدود إلى الصين على متن قطاره الخاص صباح اليوم الثلاثاء، لحضور عرض عسكري ضخم بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.وقال تقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية في كوريا الشمالية اليوم إن كيم غادر بيونغ يانغ متوجها إلى الصين على متن قطاره الخاص أمس الاثنين، وعبر إلى الصين صباح اليوم.وأضاف التقرير أن كيم يرافقه مسؤولون كبار من حزب العمال والحكومة، بمن فيهم وزيرة الخارجية "تشيه سون هي"، لكن التقرير لم يذكر ما إذا كانت زوجته أو ابنته "جو إيه"، قد انضمتا إلى تلك الرحلة.ومن غير المعتاد أن تكشف كوريا الشمالية عن رحلات زعيمها الخارجية فور مغادرته. ومن المتوقع أن يصل كيم إلى بكين اليوم.وسوف ينضم كيم إلى الرئيس الصيني "شي جين بينغ" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" وقادة عالميين آخرين لحضور عرض عسكري رفيع المستوى في ساحة "تيانانمن" في بكين غدا الأربعاء.