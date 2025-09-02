مسؤولون أمريكيون يؤكدون أهمية ضغوط التعريفات الجمركية في محادثات التجارة

Photo : YONHAP News

أعرب كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقهم من أن الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قد لا تفي بالتزاماتها في حال علّقت المحكمة الرسوم الجمركية المتبادلة.وصرح الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" في بيان قُدّم إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية بأنه بدون التهديد بالتطبيق الفوري للرسوم الجمركية، سيكون من الصعب على الإدارة إتمام المفاوضات بنجاح مع إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات مع الشركاء التجاريين.وقد قضت المحكمة يوم الجمعة الماضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "غير قانونية"، قائلة إن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استند إليه ترامب كأساس قانوني، لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية.وجادل وزير التجارة "هوارد لوتنيك" في بيان قدّمه إلى المحكمة، بأن مثل هذا الحكم من شأنه أن يهدد المصالح الاستراتيجية الأمريكية الأوسع في الداخل والخارج، مما قد يؤدي إلى ردود فعل انتقامية وإلغاء الاتفاقيات المتفق عليها من قبل الشركاء التجاريين الأجانب، وعرقلة المفاوضات الجارية المهمة مع الشركاء التجاريين الأجانب.وفي بيان مماثل، أكد وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن ضغوط التعريفات الجمركية أمر بالغ الأهمية في جلب الدول الأخرى إلى طاولة المفاوضات.