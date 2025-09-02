1.7% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر أغسطس

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأقل من 2% في شهر أغسطس الماضي، مسجلة أبطأ نمو لها في تسعة أشهر.
وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 116.45 نقطة في أغسطس، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث انخفض تضخم أسعار المستهلك إلى أقل من 2% لأول مرة في ثلاثة أشهر.
ويمثل هذا الرقم أقل زيادة منذ نوفمبر من العام الماضي، عندما نما المؤشر بنسبة 1.5%.
وأرجع التقرير تباطؤ النمو بشكل رئيسي إلى رسوم خدمة الهاتف المحمول، التي انخفضت بنسبة 21% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وفي المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 4.8% مقارنة بأغسطس من العالم الماضي، مسجلة أكبر نمو لها في 13 شهرا.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي.