1.7% ارتفاعا في أسعار المستهلك في كوريا خلال شهر أغسطس

Photo : YONHAP News

ارتفعت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأقل من 2% في شهر أغسطس الماضي، مسجلة أبطأ نمو لها في تسعة أشهر.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك بلغ 116.45 نقطة في أغسطس، بزيادة نسبتها 1.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث انخفض تضخم أسعار المستهلك إلى أقل من 2% لأول مرة في ثلاثة أشهر.ويمثل هذا الرقم أقل زيادة منذ نوفمبر من العام الماضي، عندما نما المؤشر بنسبة 1.5%.وأرجع التقرير تباطؤ النمو بشكل رئيسي إلى رسوم خدمة الهاتف المحمول، التي انخفضت بنسبة 21% في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وفي المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 4.8% مقارنة بأغسطس من العالم الماضي، مسجلة أكبر نمو لها في 13 شهرا.وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 1.9% في أغسطس مقارنة بالعام الماضي.