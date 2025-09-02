البرلمان الكوري يبدأ اليوم جلسات استماع لاعتماد تعيينات وزارية

Photo : YONHAP News

سيعقد البرلمان الكوري جلسات استماع بدءا من اليوم الثلاثاء من أجل اعتماد المرشحين لقيادة وزارة التعليم والهيئة التنظيمية المالية وغيرها من المناصب الوزارية.وفي هذا السياق، من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية للتعليم جلسة استماع في الساعة العاشرة صباحا لوزير التعليم ونائب رئيس الوزراء "تشيه كيو جين".وفي الوقت نفسه، ستعقد اللجنة البرلمانية للسياسات الوطنية جلسة استماع لاعتماد "لي أوك وان" المرشح لرئاسة هيئة الخدمات المالية. ومن المرجح أن يدقق حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي في سجل "تشيه" الحافل بالتصريحات السياسية المثيرة للجدل، وإدانته السابقة بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، ومزاعم سرقة أدبية في أطروحته للماجستير.ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسات استماع لاعتماد "وان مين كيونغ" المرشحة لمنصب وزيرة المساواة بين الجنسين، غدا الأربعاء، و"جو بيونغ غي" المرشح لمنصب رئيس هيئة التجارة العادلة، يوم الجمعة.