الرئيس الكوري يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

سيحضر الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق يوم 23 سبتمبر الجاري في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.وصرحت "كانغ يو جونغ" المتحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري اليوم بأن الرئيس سيلقي كلمة أمام اجتماعات الجمعية العامة يتناول فيها عملية التغلب على الأزمة الديمقراطية والتعافي منها في كوريا، كما سيطرح رؤية وسياسات الحكومة الكورية بشأن القضايا الدولية الرئيسية، بما في ذلك قضايا شبه الجزيرة الكورية.وأضافت المتحدثة أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتبر أكبر محفل دبلوماسي دولي متعدد الأطراف يحضره عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، البالغ عددها 193 دولة، وأشارت إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثمانين على تأسيس الأمم المتحدة، وهو ما يجعله عاما ذا أهمية خاصة.وقالت أيضا إن الرئيس لي يخطط من خلال حضور هذه الاجتماعات لممارسة أنشطة دبلوماسية تستهدف تعزيز التضامن مع المجتمع الدولي ورفع مكانة جمهورية كوريا كدولة مسؤولة في المجتمع الدولي.كما أشارت كانغ إلى أن الرئيس لي سيشرف بنفسه على مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن الدولي باعتبار أن كوريا تتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر سبتمبر الجاري، ليصبح أول رئيس كوري في هذا المجال.