عربي

كوريا الشمالية تعلن تأييدها لمبادرة الصين حول الإدارة العالمية

Write: 2025-09-02 13:31:02Update: 2025-09-02 13:40:07

Photo : YONHAP News

أعلنت  كوريا  الشمالية  عن  تأييدها  الكامل لمبادرة  النظام  الدولي الجديد  التي  اقترحها الرئيس  الصيني  "شي جين  بينغ"  مؤخرا. 
وقال  "باك ميونغ  هو"  نائب  وزير  الخارجية الكوري  الشمالي  في  بيان  نشرته  وزارة  الخارجية على  موقعها  على  الإنترنت  اليوم، إن  "مبادرة  الإدارة العالمية"  التي  كشف  عنها  الرئيس الصيني  ''  في  خطابه  الرئيسي خلال  حفل  افتتاح قمة  منظمة  شنغهاي للتعاون  يوم  31  أغسطس  الماضي، هي  "تجسيد  لإرادة تأسيس  نظام  دولي  عادل  ومتساوٍ" جنبا  إلى  جنب  مع  مختلف  دول  العالم. 
يذكر  أن  المبادرة  الصينية تتضمن  التأكيد  على  تصدي  بكين  للولايات  المتحدة كبديل  للنظام  الدولي الراهن.  وقال  الرئيس الصيني  في  كلمته  في  قمة  شنغهاي  إنه  يتوجب  على  جميع  الدول  المشاركة  والتقرير على  نحو  متساو  في  الحوكمة الدولية  بغض  النظر  عن  حجمها  أو  قوتها  أو  ثروتها، وأكد  أن  بلاده  ستعمل  على  تحقيق  الديمقراطية في  العلاقات  الدولية وزيادة  تمثيل  وصوت  الدول  النامية. 
وأشار  البيان الكوري  الشمالي  إلى  أن  بيونغ  يانغ  وبكين  ظلتا  تدعمان بعضهما  البعض  منذ  فترة  طويلة  في  معارضة السيطرة  والهيمنة  والقوة الإجبارية،  وأكد  على  أن  التعاون بين  البلدين  سيكون  أقوى  من  أجل  حماية  العدالة  والإنصاف الدوليين.
