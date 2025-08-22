الكشف عن وثيقة المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين قبل 35 عاما

Photo : YONHAP News

تم الكشف مؤخرا عن وثيقة من المحادثات بين الكوريتين قبل 35 عاما، تظهر أن كوريا الشمالية، التي وصف مؤخرا العلاقة بين الكوريتين بأنها "علاقة بين دولتين متعاديتين"، كانت قد رفضت بشدة استخدام اسمي البلدين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، ووصفت ذلك حينذاك بأنه "نزعة انفصالية".وكشفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية اليوم عن وثائق المباحثات رفيعة المستوى بين الكوريتين التي عقدت على 8 جولات من سبتمبر عام 1990 إلى سبتمبر من عام 1992.الجدير بالذكر أن الجانبين قد تبنيا من خلال تلك المحادثات رفيعة المستوى التي قادها رئيسا الوزراء كممثلين رئيسيين، الاتفاقية الأساسية بين الكوريتين، التي نظّمت العلاقات بينهما لأول مرة منذ الانقسام.وخلال المباحثات، ظل الجانب الشمالي يؤكد على كوريا الموحدة وينتقد اقتراح الجنوب بإدراج بند للاعتراف المتبادل بالكيان والنظام، ووصف ذلك بأنه "نزعة انفصالية".