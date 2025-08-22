تقييد الدخول إلى منصة وول ديه في قصر كيونغ بوك حتى نهاية الشهر القادم

Photo : YONHAP News

تقرر تقييد الوصول إلى قاعة "كون جونغ جون" في قصر "كيونغ بوك" الملكي في العاصمة سيول، والتي كانت تُستخدم في عهد مملكة جوسون لإقامة الاحتفالات الوطنية واستقبال السفراء الأجانب.وأعلن مركز التراث الملكي التابع لهيئة التراث الوطني اليوم أن الدخول إلى منصة "وول ديه" التابعة للقاعة سيُمنع حتى يوم 31 من أكتوبر القادم.وأوضح المركز أن هذا القرار يأتي بسبب مخاوف من تعرض الهياكل الحجرية في قاعة "كون جونغ جون"، للتلف مع حلول موسم الذروة وتزايد أعداد الزوار، وطلب من الزوار التعاون في جهود الحفاظ على هذا التراث الثقافي وإدارته.وتُعد تلك القاعة هي المبنى الرئيسي في قصر "كوت جونغ جون" حيث كان الوزراء يقدّمون التهنئة للملك بمناسبة العام الجديد، وتُقام الاحتفالات الرسمية، ويتم استقبال المبعوثين الأجانب.أما منصة "وول ديه" فهي عبارة عن قاعدة مرتفعة تقع أمام المبنى، وتزين زواياها وأعمدتها تماثيل منحوتة لحيوانات مختلفة، بما في ذلك حيوانات الأبراج الاثني عشر.وكان يعتقد أن لهذه التماثيل دورا في حماية الملك من التعرض للطاقات السيئة.وكان بإمكان الزوار الصعود إلى هذه المنصة لمشاهدة القاعة عن قرب، ولكن خلال الشهرين القادمين، سيتعين عليهم الاكتفاء بمشاهدتها من الساحة الرئيسية.