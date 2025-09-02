قطار كيم جونغ أون يعبر نهر أمنوك إلى الصين في الساعة 3 صباحا

Photo : YONHAP News

رصدت شبكة "كي بي إس" في حوالي الساعة 3 من صباح اليوم الثلاثاء قطارا يعتقد أنه يحمل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وهو يعبر جسرا فوق نهر "أمنوك" إلى الصين.ونُقل عن أحد سكان مدينة "دان دونغ" الحدودية الصينية قوله إن الشرطة منعت دخول الجمهور وأقامت حاجزا على طول النهر.وأفادت التقارير بأن القطار كان يتحرك بسرعة متوسطة بلغت 60 كيلومترا في الساعة.وإذا استمر القطار في السير بهذه السرعة، فمن المتوقع أن يصل "كيم" إلى بكين في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد قالت إن وزيرة الخارجية "تشيه سون هي" ومسؤولين كبار آخرين في الحزب والحكومة، يرافقون كيم في رحلته، ونشرت صورا لمكتب "كيم" داخل القطار، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت زوجة "كيم" أو ابنته أو شقيقته على متن القطار أيضا.وفي وقت سابق، تم إرسال ضباط شرطة مسلحين إلى محطة بكين، حيث من المتوقع أن يصل قطار "كيم"، بينما قامت السفارة الكورية الشمالية في بكين بتجديد واجهتها الخارجية استعدادا لوصوله.ومن المتوقع أن يقيم كيم في دار الضيافة "دياو يو تاي" الحكومية مع قادة عالميين آخرين، وسوف يحضر استعراضا عسكريا في ميدان "تيانانمن" غدا الأربعاء بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية.