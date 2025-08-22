فريق التحقيقات الخاص يداهم منازل زعيم سابق لحزب قوة الشعب

Photo : YONHAP News

داهم فريق التحقيقات الخاص الذي يحقق في قضية الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، منازل زعيم حزب قوة الشعب السابق "تشو كيونغ هو".وقال الفريق، بقيادة المستشار الخاص "تشو أون سوك"، اليوم الثلاثاء، إنه أرسل المحققين إلى منازل "تشو" في "ديغو" وجنوب سيول لمصادرة الأدلة، وكذلك إلى مكتبه في مقر البرلمان، ومكتبه الانتخابي.كما صادر الفريق صباح اليوم الثلاثاء الهاتف المحمول لأحد أعضاء الحزب، والذي ساعد "تشو" خلال فترة الأحكام العرفية.ويحقق الفريق في مزاعم بأن "تشو" استجاب لطلب من الرئيس السابق "يون صوك يول" في ليلة فرض الأحكام العرفية وحاول عرقلة التصويت الحاسم الذي رفع الأحكام العرفية.ويُزعم أن "تشو" فعل ذلك عن طريق تغيير مكان انعقاد اجتماع طارئ للحزب عدة مرات، بالتناوب بين مقر البرلمان ومقر الحزب في "يوئيدو".ومن جانبه، نفى "تشو" أنه ناقش قضية التصويت مع "يون".