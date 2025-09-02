الزعيم الكوري الشمالي يتفقد معهدا لتطوير صواريخ باليستية جديدة عابرة للقارات

Photo : YONHAP News

أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زار معهدا متخصصا في الأبحاث ذات الصلة بالصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وذلك قبيل مغادرته إلى بكين لحضور العرض العسكري الصيني بمناسبة الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن "كيم" زار المعهد التابع للأكاديمية العامة للمواد الكيميائية، ضمن إدارة الصواريخ، أمس.وأوضح التقرير أن "كيم" استعرض نتائج الاختبارات التي أجراها المعهد، الذي ابتكر محركا عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب ومصنوعا من مادة مركبة من ألياف الكربون، وتحقق من موثوقيته ودقته من خلال 8 اختبارات إطلاق ثابتة على مدار العامين الماضيين.وأضاف التقرير أن الدفع الأقصى للمحرك الجديد الذي يعمل بالوقود الصلب يبلغ 1960 كيلو نيوتن، وسيتم استخدامه في سلسلة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من طراز "هوا صونغ 19"، والجيل التالي من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "هوا صونغ 20".وقد أجرت كوريا الشمالية آخر اختبار للصواريخ الباليستية العابرة للقارات باستخدام "هوا صونغ 19" في 31 أكتوبر من العام الماضي.ويعد هذا الصاروخ هو الأكبر في ترسانة بيونغ يانغ، لكنها كشفت الآن أنها تعمل على تطوير الصاروخ "هوا صونغ 20" الأكثر قوة.