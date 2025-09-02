مسؤولون أمريكيون يؤكدون أن الضغوط الجمركية ضرورية للمفاوضات التجارية

Photo : YONHAP News

قال كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة قد لا تفي بالتزاماتها إذا تم تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة.وقدم الممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" ووزير التجارة الأمريكي "هوارد لوتنيك" ووزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" تصريحات بهذا المعنى إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية يوم الجمعة، ردا على حكم يقضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" غير قانونية.وقال "غرير" في بيانه إنه بدون التهديد بتطبيق الرسوم الجمركية على الفور، سيكون من الصعب على الإدارة إتمام المفاوضات بنجاح في أثناء إبرام الاتفاقيات مع الشركاء التجاريين. وجادل "لوتنيك" بأن الحكم يهدد المصالح الاستراتيجية الأوسع للولايات المتحدة، ومن المرجح أن يؤدي إلى انتقام وإلغاء الصفقات التي تم التوصل إليها مع الشركاء التجاريين الأجانب، فضلا عن تعطيل المفاوضات الحاسمة الجارية.وكرر "بيسنت" هذا الرأي، مشددا على أن ضغوط الرسوم الجمركية أمر بالغ الأهمية في جلب الدول الأخرى إلى طاولة المفاوضات.وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استشهد به "ترامب" كمبرر للرسوم، لا يمنح الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية.