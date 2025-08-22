الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

انطلاق الاحتفالات بعيد النصر في بكين بتنظيم عرض عسكري ضخم

Write: 2025-09-03 12:21:39Update: 2025-09-03 14:41:56

Photo : YONHAP News

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة الصينية بكين فعاليات إحياء الذكرى الـ80 لما تسميه الصين بـ"عيد النصر" على اليابان خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بتنظيم عرض عسكري ضخم، بحضور 26 من قادة وزعماء ورؤساء عدد من ول العالم، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
وشاهد رؤساء الدول العرض العسكري من برج "تيان آن مين"، حيث وقف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى جانب الرئيسين الصيني "شي جين بينغ" والروسي "بوتين"، جنبا إلى جنب في وسط البرج.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة كوريا الشمالية والصين وروسيا في بكين منذ 66 عاما، أي بعد أن حضروا عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى العاشرةلتأسيس جمهورية الصين الشعبية أقيم في شهر أكتوبر من عام 1959.
