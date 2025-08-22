انخفاض عدد المواليد في كوريا إلى ثلث ما كان عليه خلال الـ30 عاما الماضية

Photo : YONHAP News

انخفض عدد الأطفال المولودين في كوريا الجنوبية على أساس سنوي إلى ثلث ما كان عليه قبل 30 عاما.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد 233 ألفا في عام 2024، مما يمثل 33% مما كان عليه في عام 1995 الذي سجل فيه عدد المواليد الجدد 715 ألف طفل.وأشار التقرير إلى أن معدل الخصوبة الكلي، وهو متوسط عدد الأطفال الذين قد تنجبهم امرأة واحدة في حياتها كلها، بلغ 0.75 في العام الماضي، بعد أن كان 1.63 طفلا في عام 1995.وارتفع متوسط عمر الأمهات عند أول الولادة من 27.9 عام في سنة 1995 إلى 33.7 عام في سنة 2024، فيما ارتفع متوسط عمر الآباء من 31.1 عام إلى 36.1 عام.وكان معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية هو الأقل من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بينما كان متوسط عمر الأمهات عند ولادة الطفل الأول هو الأعلى.وبلغ عدد حالات الزواج في كوريا الجنوبية 192 ألف حالة زواج في عام 2022، مسجلا بذلك أقل مستوياته على الإطلاق، بعد أن كان قد تجاوز 400 ألف حالة زواج في تسعينيات القرن الماضي.