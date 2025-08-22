كوريا الجنوبية تبدأ رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر سبتمبر

Photo : YONHAP News

بدأت كوريا الجنوبية، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، صباح أمس الثلاثاء رئاسة المجلس لشهر سبتمبر.وتتمتع الدولة التي ترأس مجلس الأمن بحق تمثيل المجلس واستدعاء الدول الأعضاء للاجتماعات خلال فترة شهر كامل.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن شهر سبتمبر يشهد انعقاد الدورة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة التي يجتمع فيها كبار القادة من جميع أنحاء العالم، مما يجذب اهتمام المجتمع الدولي، وأكدت على أهمية تولي كوريا الجنوبية رئاسة المجلس في هذا الشهر على وجه التحديد.ومن المقرر انعقاد الدورة الثمانين رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من الثالث والعشرين وحتى التاسع والعشرين من سبتمبر.وكجزء من فعاليات رئاسة المجلس، من المقرر عقد جلسة نقاش عامة حول الذكاء الاصطناعي والسلام والأمن الدوليين يوم الرابع والعشرين من سبتمبر برئاسة الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ".وتعد هذه هي المرة الأولى ااتي يرأس فيها رئيس كوري جنوبي اجتماعا لمجلس الأمن بصفته رئيسا للمجلس.كما تخطط كوريا الجنوبية لعقد جلس نقاش عامة أخرى حول أنشطة السلام للأمم المتحدة يوم التاسع من سبتمبر.