الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني من هذا العام

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كوريا الجنوبية نموا بنسبة 0.7% خلال الربع الثاني من هذا العام.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من هذا العام نموا بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الأسبق، وهو أعلى بـ0.1% من التوقعات الأولية التي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضي.وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية قد سجل نموا بنسبة 2.5%، خاصة في مجالات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والبصرية ومعدات النقل، مما ساهم في نمو الاقتصاد الكوري.كما شهدت صناعات الخدمات نموا بنسبة 0.8% بفضل الانتعاش في قطاعات التجارة بالجملة والتجزئة وخدمات الإقامة والمطاعم والنقل.أما قطاع الإنشاءات فقد انخفض نموه بنسبة 3.6%، كما انخفض نمو الاستثمار في المرافق الصناعية بنسبة 2.1%.وزادت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 4.5% بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية والكيميائية، فيما سجلت الواردات زيادة بنسبة 4.2%.ونما الدخل القومي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 1% مقارنة بالربع الأسبق.