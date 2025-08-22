الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني من هذا العام

Write: 2025-09-03 13:18:32Update: 2025-09-03 13:52:34

الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.7% في الربع الثاني من هذا العام

Photo : KBS News

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في كوريا الجنوبية نموا بنسبة 0.7%  خلال الربع الثاني من هذا العام.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من هذا العام نموا بنسبة 0.7% مقارنة بالربع الأسبق، وهو أعلى بـ0.1% من التوقعات الأولية التي تم الإعلان عنها في شهر أغسطس الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية قد سجل نموا بنسبة 2.5%، خاصة في مجالات أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والبصرية ومعدات النقل، مما ساهم في نمو الاقتصاد الكوري.
كما شهدت صناعات الخدمات نموا بنسبة 0.8% بفضل الانتعاش في قطاعات التجارة بالجملة والتجزئة وخدمات الإقامة والمطاعم والنقل.
أما قطاع الإنشاءات فقد انخفض نموه بنسبة 3.6%، كما انخفض نمو الاستثمار في المرافق الصناعية بنسبة 2.1%.
وزادت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 4.5% بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية والكيميائية، فيما سجلت الواردات زيادة بنسبة 4.2%.
ونما الدخل القومي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني بنسبة 1% مقارنة بالربع الأسبق.
