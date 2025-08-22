ترامب يقول إنه ليس قلقا بشأن تشكيل محور صيني روسي ضد أمريكا

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه ليس قلقا بشأن تشكيل محور بين الصين وروسيا ضد الولايات المتحدة.وأدلى الرئيس "ترامب" بهذه التصريحات في برنامج "سكوت جينينغاز" الإذاعي أمس الثلاثاء، حيث قال إنه ليس قلقا على الإطلاق، مشيرا إلى أن تلك الدولتين لن تستخدما القوة العسكرية ضد الولايات المتحدة.وكان الرئيسان الصيني "شي جين بينغ" والروسي "فلاديمير بوتين" قد عقدا محادثات قمة أمس الثلاثاء في بكين، حيث أظهرا خلالها مدى التقارب بين البلدين.وحضر "بوتين" عرضا عسكريا نظمته الصين في ميدان "تيان آن مين" وسط بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لعيد النصر على اليابان في الحرب العالمية الثانية.وأكد "ترامب" أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة في نظيره الروسي "بوتين" بعد فشل لقائهما في ألاسكا، في تحقيق تقدم ملموس لإنهاء الحرب في أوكرانيا.