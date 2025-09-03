4.9 مليار دولار زيادة في الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في أغسطس

Photo : YONHAP News

شهد احتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي زيادة بمقدار 4.9 مليار دولار في شهر أغسطس الماضي نتيجة لضعف الدولار الأمريكي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي 416 مليارا و290 مليون دولار في أغسطس، بزيادة مقدارها 4 مليارات و950 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.ويرجع السبب في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية إلى ارتفاع القيمة المحولة إلى الدولار الأمريكي لعملات أخرى، منها اليورو والين الياباني، بسبب التراجع في قيمة الدولار الأمريكي.ومن بين مكونات احتياطي النقد الأجنبي لكوريا، بلغت قيمة الأوراق المالية 366.16 مليار دولار، بزيادة مقدارها 1.1 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق، لتشكل 88% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي.واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، على أساس نهاية شهر أغسطس الماضي.