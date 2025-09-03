تقرير يكشف غفلة شركة لوتي كارد لأكثر من أسبوعين عن تعرضها للقرصنة

Photo : KBS News

كشف تقرير حكومي كوري عن أن شركة "لوتي كارد"، التي تعد إحدى كبرى شركات بطاقات الائتمان في كوريا الجنوبية، لم تكن على علم بتعرضها لحادث قرصنة، وذلك على مدار أكثر من أسبوعين. ووفقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية الكورية، وتم تقديمه إلى مكتب النائب البرلماني "كانغ مين كوك" عضو حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، أمس الثلاثاء، فقد وقع أول هجوم قرصنة على الشركة في حوالي الساعة 7:21 من مساء يوم 14 أغسطس الماضي، واستمر نشاط القرصنة حتى يوم 15 أغسطس، مما أدى إلى تسريب ملفات داخلية. وقد رُصدت محاولة قرصنة لاحقة في يوم 16 أغسطس، ولكن لم تُخترق أي بيانات إضافية. ومع ذلك، لم تُدرك شركة لوتي كارد أن برمجية خبيثة قد دخلت إلى خادمها إلا في يوم 26 أغسطس، وتأكدت من وقوع هجوم القرصنة بعد 17 يوما من الهجوم الأول. وتُقدّر شركة البطاقات أن حوالي 1.7 غيغابايت من البيانات قد سُرّبت، وتُجري السلطات المالية تحقيقا في احتمال تعرض معلومات مُتعلقة بطلبات المعاملات الإلكترونية لحاملي البطاقات للاختراق. وحثّت هيئة الأمن المالي شركة لوت كارد على تشغيل مركز اتصال مُنفصل للتعامل مع نتائج حادث الاختراق الأخير، وتعزيز مراقبة المعاملات المالية غير الطبيعية، وإعداد إجراءات تعويض كاملة في حالة حدوث ضرر، وإبلاغ حاملي البطاقات الراغبين في إلغاء أو إعادة إصدار بطاقاتهم بالإجراءات اللازمة. كما أطلقت هيئة الأمن المالي عملية تفتيش ميدانية، بالاشتراك مع معهد الأمن المالي للتحقق مما إذا كانت المعلومات الشخصية لحاملي البطاقات قد تعرضت للاختراق.