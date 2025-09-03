اشتباكات بين الأحزاب السياسية الكورية حول تعيين المُرشّح لوزارة التعليم

Photo : YONHAP News

عقد البرلمان الكوري جلسة استماع أمس الثلاثاء لتأكيد تعيين المُرشّح لمنصب وزير التعليم "تشيه كيو جين"، حيث تصادمت الأحزاب السياسية حول خبراته وأخلاقه كمُعلّم، بالإضافة إلى أيديولوجيته المُتحيزة.وادعى الحزب الديمقراطي الحاكم أن المرشح "تشيه" هو الشخص المناسب لهذا المنصب، مشيرا إلى خبراته في التدريس وخدمته لثلاث فترات كمشرف على التعليم في مدينة سيجونغ الإدارية المركزية.وفي المقابل، اعترض حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، على أنشطة المرشح في النقابة الليبرالية للمعلمين والعاملين في قطاع التعليم، بالإضافة إلى منشوراته السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أثارت جدلا حول تحيزه الأيديولوجي.ومن جانبه اعتذر المرشح، الذي أُلقي القبض عليه وهو يقود سيارته تحت تأثير الكحول في عام 2003 وغُرِّم لاحقا بمبلغ مليوني وون، أي ما يعادل حوالي ألف و400 دولار أمريكي، عن تلك المخالفة، ووصفها بأنها أكبر خطأ في حياته.ودعا حزب قوة الشعب إلى سحب ترشيح "تشيه" والاستقالة طوعا.