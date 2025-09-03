عودة حوالي 8 آلاف طبيب متدرب بعد إنهاء الاحتجاجات المطولة

Photo : YONHAP News

عاد حوالي 8 آلاف طبيب متدرب إلى التدريب بعد إضرابهم العام الماضي احتجاجا على إصلاحات الحكومة في مجال الرعاية الصحية، حيث بلغت نسبة القوى العاملة المتدربة 76% من مستوياتها قبل وقوع النزاع.ووفقا لوزارة الصحة الكورية أمس الثلاثاء، تم اختيار 7984 طبيبا متدربا للتدريب بدءا من النصف الثاني من هذا العام، أي ما يعادل 59.1% فقط من العدد المستهدف.وبلغت نسبة المتدربين 63% من العدد المستهدف في مستشفيات التدريب بمنطقة العاصمة، بينما بلغت 53.5% فقط خارجها.وبلغ إجمالي عدد الأطباء المتدربين، سواء العائدين حديثا أو المتدربين بالفعل، عشرة آلاف و305، أي ما يعادل 76.2% من العدد الإجمالي في مارس 2024.وكان عدد الأطباء المتدربين قد بلغ في يونيو من هذا العام ألفين و532، أي ما يعادل 18.7% فقط من العدد الأصلي.