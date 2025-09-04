الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري للشهر السابع والعشرين على التوالي

Write: 2025-09-04 09:35:19

Photo : YONHAP News

سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري في شهر يوليو الماضي للشهر السابع والعشرين على التوالي.
ووفقا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، بلغ الفائض 10.78 مليار دولار في يوليو.
وكان هذا الرقم الأكبر في أشهر يوليو، لكنه يمثل انخفاضا عن الفائض البالغ 14.27 مليار دولار في شهر يونيو.
وقد سجلت كوريا فائضا في الحساب الجاري شهريا منذ مايو 2023.
وسجل حساب البضائع فائضا قدره 10.27 مليار دولار في يوليو، وهو ثالث أكبر فائض لهذا الشهر.
وارتفعت قيمة الصادرات الكورية بنسبة 2.3% على أساس سنوي لتصل إلى 59.7 مليار دولار في يوليو، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.9% على أساس سنوي لتصل إلى 49.5 مليار دولار.
