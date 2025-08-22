كيم جونغ أون وبوتين يناقشان خططا طويلة الأجل للتعاون الثنائي

Photo : YONHAP News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي ناقشا بالتفصيل خططا طويلة الأجل للتعاون بين البلدين، وذلك خلال القمة بينهما التي عقدت في الصين.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس أن "كيم جونغ أون" عقد مباحثات مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" أمس على هامش مشاركتهما في احتفالات الصين بالذكرى الثمانين على انتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية.وقال التقرير إن الجانبين أعادا التأكيد في القمة على إرادتهما الثابتة لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى.وأشار التقرير إلى أن "بوتين" أشاد بشجاعة وبطولة الجنود الكوريين الشماليين المنتشرين في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وأكد أن روسيا ستظل تذكر دائما تضحيات القوات الكورية الشمالية.ونقل التقرير عن "كيم" قوله إن كوريا الشمالية ستدعم بالكامل جهود روسيا للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مشددا على أن بلاده تعتبر تقديم المساعدة لموسكو "واجبا أخويا".وكان "كيم" و"بوتين" قد وقفا إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في عرض عسكري ضخم في ميدان "تيان آن مين" في بكين، بمناسبة الاحتفالات بعيد النصر الصيني أمس الأربعاء.