الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي يعقدان محادثات بعد العرض العسكري الصيني

Photo : YONHAP News

عقد الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الروسي محادثات منفصلة بعد حضورهما عرضا عسكريا في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين على انتصار الصين على اليابان في الحرب العالمية الثانية.وأوضح تقرير نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء أمس الأربعاء أن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" قد غادرا معا في نفس السيارة بعد حضورهما مأدبة عشاء، من أجل عقد اجتماع في دار الضيافة "دياو يو تاي" الحكومية.وقالت تقارير أخرى إن "بوتين" أعرب عن امتنانه للقوات الكورية الشمالية التي قاتلت إلى جانب القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا، مؤكدا على أن العلاقات الثنائية ودية وأن الثقة متبادلة بين الجانبين.وقال "بوتين" إن الجنود الكوريين الشماليين، تحت قيادة "كيم"، ساعدوا في تحرير منطقة "كورسك"، مؤكدا أن روسيا لن تنسى أبدا شجاعتهم في القتال.ومن جانبه، أعرب "كيم" عن تقديره لمدح الرئيس الروسي لجنوده، وأكد على أن العلاقات الثنائية تتقدم في كل الجوانب. وقال إن بيونغ يانغ ستساعد موسكو بأي طريقة ممكنة، واصفا دعمها بأنه "واجب أخوي". كما دعا "كيم" إلى بذل جهود لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.وكان الجانبان قد التقيا سابقا في الشرق الأقصى الروسي في سبتمبر 2023 وفي بيونغ يانغ في يونيو 2024.