قادة كوريا الشمالية والصين وروسيا يستعرضون تحالفهم في العرض العسكري في بكين

Photo : YONHAP News - Reuters

أقيم عرض عسكري في ميدان "تيان آن مين" في العاصمة الصينية بكين أمس الأربعاء بمناسبة الذكرى الثمانين على انتصار الصين على اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، بحضور قادة الصين وروسيا وكوريا الشمالية.وعرضت الصين صاروخها الباليستي العابر للقارات "دي إف – 5 سي" الذي يعمل بالوقود السائل، والذي يمكنه حمل ما يصل إلى 10 رؤوس حربية قابلة للاستهداف المستقل، وصاروخها "دي إف-26 دي" الذي يصل مداه إلى 5 آلاف كيلومتر.ووقف الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في وسط المنصة إلى جانب الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بينما شاهد جميع قادة العالم والضيوف المدعوين الحفل.كما وقف "شي" و"بوتين" و"كيم" جنبا إلى جنب في الصورة الجماعية التي التقطت قبل الحفل.وشوهد القادة الثلاثة وهم يتبادلون الحديث أمام القادة الآخرين في أثناء صعودهم درجات المنصة، وكذلك في أثناء العرض العسكري.وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُشاهد فيها قادة الدول الثلاث معا في بكين منذ أكتوبر 1959، عندما استضافت المدينة عرضا عسكريا بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.وفي رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة، قال الرئيس الصيني إن العالم يقف عند مفترق طرق ويجب أن يقرر ما إذا كان سيتخذ طريق الحوار أو المواجهة، وأكد على أن بلاده سوف تعمل مع شعوب العالم لبناء مجتمع عالمي.وتعليقا على ذلك، قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه لا يساوره أي قلق بشأن رغبة "شي" الواضحة في إعادة هيكلة النظام العالمي.وفي منشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي أول من أمس الثلاثاء، طلب "ترامب" أن تُنقل "تحياته الحارة" إلى "بوتين" و"كيم" وهما "يتآمران" مع الرئيس الصيني "ضدالولايات المتحدة الأمريكية".