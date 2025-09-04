بنوك التمويل الكورية تقدم 10 تريليونات وون دعما للشركات الصغيرة

Photo : YONHAP News

قالت السلطات المالية في كوريا الجنوبية إن جهات الإقراض ستقدم 10 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 7.2 مليار دولار أمريكي، كدعم مالي خاص لأصحاب الشركات الصغيرة الذين يسددون ديونهم بأمانة.وأعلنت لجنة الخدمات المالية عن هذه الخطة في اجتماع عُقد في مقر جمعية الشركات الصغيرة في سيول اليوم الخميس.وقالت لجنة الخدمات المالية إن جهات الإقراض التجارية ستنضم أيضا إلى هذه الخطوات من خلال تقديم 3.3 تريليون وون كدعم مالي.كما أعلنت الهيئة التنظيمية عن مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية عن صغار التجار، بما في ذلك خدمة إعادة تمويل القروض لأصحاب الأعمال الفردية وتفعيل الحق في طلب تخفيض أسعار الفائدة.وتقدر لجنة الخدمات المالية أن هذه الخطوات يمكن أن تساعد الشركات الصغيرة على توفير ما يصل إلى 273 مليار وون من التكاليف المالية كل عام.