ترامب يقول إن بلاده قد تضطر لإلغاء الاتفاقيات التجارية إذا خسرت القضية في المحكمة

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "دونالد ترامب" أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى "إلغاء" الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مع كوريا الجنوبية ودول أخرى، إذا خسرت القضية أمام المحكمة العليا بشأن شرعية الرسوم الجمركية.وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات للصحفيين في بداية اجتماعه مع الرئيس البولندي "كارول نافروتسكي" في البيت الأبيض.وكانت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية قد قضت في الأسبوع الماضي بأن معظم الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب" هي "غير قانونية"، موضحة أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي استشهد به "ترامب" كأساس قانوني، لا يمنح الرئيس سلطة فرض تلك الرسوم الجمركية.وقال "ترامب" إن خسارة هذه القضية ستجعل الولايات المتحدة أكثر فقرا، وقد تعرض الاتفاقيات التجارية التي أبرمت في الأشهر الأخيرة للخطر، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا مع الاتحاد الأوربي سيدفع بموجبه الاتحاد الأوربي للولايات المتحدة ما يقرب من تريليون دولار، لكن إدارته ستضطر إلى إلغاء هذه الاتفاقات إذا خسرت القضية.لكن "ترامب" أضاف أن إدارته سوف تنتصر.