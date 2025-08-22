الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

إس كي اون تبرم عقدا لتوريد أنظمة لتخزين الطاقة إلى الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

قالت  شركة  "إس  كي  اون"  الكورية اليوم  الخميس  ​إنها  أبرمت  عقدا  لتوريد  أنظمة  لتخزين  الطاقة بقدرة  1  غيغاواط في  الساعة،  مع  شركة  "فلات آيرون  إنرجي"،  وهي  شركة  للطاقة المتجددة  يقع  مقرها  في  ولاية  "كولورادو"  الأمريكية. 
وأوضحت  الشركة الكورية  أن  الشركة الأمريكية  متخصصة  في  تطوير  وتشغيل أنظمة  تخزين  الطاقة واسعة  النطاق،  حيث  تشرف  على  جميع  جوانب  أعمال  الأنظمة من  الحصول  على  المواقع  إلى  التصميم  وحتى  البناء  والتشغيل، مع  التركيز  بشكل  خاص  على  منطقة  أمريكا الشمالية. 
وبموجب  هذا  العقد،  ستوفر  "إس  كي  أون"  أنظمة  حاويات  مجهزة  ببطاريات  "ليثيوم فوسفات  الحديد"،  لمشروع "فلات  آيرون"  في  ولاية  "ماسا تشوستس"  اعتبارا  من  العام  القادم. 
وبالإضافة  إلى  ذلك،  حصلت  الشركة  الكورية على  "حق  التفاوض الأول"  بشأن  مشروع  "فلات  آيرون" الذي  يبلغ  حجمه  6.2  غيغاواط في  الساعة،  والذي  سيتم  تنفيذه في  الولايات  المتحدة، حتى  عام  2030. 
وبناء  على  ذلك،  ستقوم  الشركتان  بتوريد ما  يصل  إلى  7.2  غيغاواط في  الساعة  من  منتجات  أنظمة  تخزين  الطاقة على  مدار  السنوات الأربع  القادمة،  بدءا  من  العام  القادم. 
ويقول  الخبراء إن  قيمة  كل  1  غيغاواط في  الساعة  من  أنظمة  تخزين  الطاقة  تبلغ  حوالي  300  مليار  وون،  أي  حوالي  210  ملايين دولار.
