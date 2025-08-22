أغاني الكي بوب تحتل المركز الأول في قائمتيْ هوت 100 وبيلبورد 200

Photo : YONHAP News

تمكنت أغاني الكي بوب من تصدر قائمتي بيلبورد الرئيسيتين في الولايات المتحدة بشكل متزامن، وهما قائمة الأغاني المنفردة "هوت 100"، وقائمة الألبومات الرئيسية "بيلبورد 200".ووفقا للقوائم الأخيرة التي تم الكشف عنها أمس، تصدرت أغنية "غولدن"، من الألبوم الموسيقي الأصلي لفيلم منصة نتفليكس "صائدات شياطين الكي بوب"، قائمة "هوت 100" للأسبوع الثالث على التوالي.أما في قائمة "بيلبورد 200"، فقد احتل الألبوم الرابع الكامل لفرقة "ستراي كيدز" بعنوان "كارما" المركز الأول عند إصداره لأول مرة. وبهذا حققت الفرقة الغنائية الكورية إنجازا تاريخيا، حيث تصدرت 7 ألبومات متتالية لها تلك القائمة، بدءا من ألبوم "أوديناري" الذي صدر في عام 2022. ويُعد هذا الإنجاز المرة الأولى في تاريخ بيلبورد التي يتصدر فيها فنان بجميع ألبوماته السبعة الأولى التي تدخل قائمة "بيلبورد 200"، المركز الأول.وبهذا، تعود قمة قائمتي الأغاني المنفردة والألبومات هذا الأسبوع إلى فئة الكي بوب.يُذكر أن هذا هو الإنجاز الأول من نوعه منذ حوالي 5 سنوات، تحديدا منذ شهر ديسمبر من عام 2020، عندما تصدرت فرقة بي تي إس القائمتين بألبومها "بي" وأغنيته الرئيسية "لايف غوز أون".